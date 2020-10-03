Клопп раскритиковал календарь АПЛ: «Я не уверен, что мы закончим сезон с 11 здоровыми игроками»

Главный тренер выразил недовольство ранним началом субботних матчей в Премьер-лиге и раскритиковал телевещателей.

«Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» в Лиге чемпионов в среду вечером, а матч с в начнется в субботу в 15:30 по московскому времени (12:30 по британскому).

– Все говорят мне, что это [составлять календарь] сложно, но действительно сложно игрокам. Все остальное – это просто решения, принимаемые за столом в офисе.

Если вы [Sky] не начнете разговаривать с BT Sport, нам всем конец. Sky и BT должны общаться. Если мы будем играть в среду, а потом в 12:30 в субботу, я не уверен, что мы закончим сезон с 11 [здоровыми] игроками.

– Но клубы согласовали все с вещателями.

– Если кто-то еще раз скажет мне о контрактах, я реально сойду с ума, потому что контракты были составлены не для коронавирусного сезона.

Вы тут стоите в маске, мы все адаптируемся. Все меняется, но только не контракты с вещателями. У нас они есть, так что мы их оставим. Чего? Все изменилось, весь мир изменился!

Я совершенно спокойно обсуждаю этот вопрос, но мне говорят, что я говорю о «Ливерпуле». Нет. Я говорю о футболистах. Пике получил тяжелую травму колена. Теперь, может, Сака из «Арсенала», который сыграл во всех трех матчах за сборную Англии в этой паузе.

Люди предлагают ротировать состав. Но кем? У нас есть игроки группы атаки, которых мы можем менять, но все остальные – просто дети.

Пять замен? Почему мы делаем замены поздно (две замены в игре против «Лестера» были сделаны на 89-й минуте – прим. Sports.ru) – потому что мы должны постоянно думать, что кто-то получит мышечную травму.

Мы не можем делать замены раньше, потому что будем заканчивать матч вдевятером, если у другого игрока случится мышечная травма, – сказал тренер в эфире Sky.

Добавим, что ранее календарь и вещателей также критиковали тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – и .