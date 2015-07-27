Александр Кержаков о системе «осень-весна»: «Многие команды загибаются, загибается ПФЛ, большие проблемы в ФНЛ»

Главный тренер высказался о системе «осень-весна» и лимите на легионеров.

– Вы уже как тренер как смотрите на лимит «8+17» – за или против?

– Не сталкивался с этой проблемой. Это зависит от того, насколько у тебя укомплектован состав. Насколько футболисты соответствуют видению игры, которую ты себе представляешь.

Если можешь воплотить идею с российскими футболистами, то лимит не проблема. Если для этого нужны качественные легионеры, то лимит – проблема.

Но нужно признать и другую проблему: переход на систему «осень-весна», многие команды загибаются. Очень многие клубы за Уралом загнулись из-за того, что невозможно наладить финансирование, невозможно ребятам получить возможность играть где-то еще.

У нас потихонечку загибается , большие проблемы в ФНЛ – о чем говорили вы, и о чем говорил Сергей Игнашевич. Мы постоянно летаем, не понимая, где находимся.

Вчера (перед матчем со «Спартаком-2» – прим. Sports.ru) у нас половина команды уснула в восемь вечера, проснулись в 4-5 утра, а днем нужно играть.

Из-за этого перехода на «осень-весну» много команд потерялось, очень много рабочих мест для футболистов потерялось.

– Вы бы вернулись на «весну-осень»?

– Если это поможет возродить команды, которые пропали, я за то, чтобы вернуться и вернуть футбол в те регионы, где он был. Люди скучают по футболу, мы это видим, – сказал Кержаков в интервью «РБ-Спорт».