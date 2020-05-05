Созин об отказе российского игрока в США вставать на колено: «Две трети населения Европы, не темных людей, его поддержат»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отстранение от игр в США российского полузащитника из «Остин Болд», отказавшегося вставать на одно колено перед матчами в рамках акции «Жизни чернокожих важны».

«Я считаю, что это просто недопустимо. Это как вера. Кто-то верит в своего Бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают.

Когда он высказал свою позицию и не сделал этого [не встал на колено] – это не противозаконно. Он не нарушил закон.

Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не темных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста.

Я считаю, что это неспортивный поступок со стороны руководства футбольного клуба. Он просто высказал свою позицию, она может им не нравиться.

Если он играл в Америке, я думаю, он этим жестом привлек к себе внимание. Не удивлюсь, если он окажется в России, но, боюсь, что не в Премьер-лиге. Мне кажется, это надуманная ситуация в Америке, они раскачивают лодку специально», – сказал Созин.

В США игрока из России отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено: «Не понимаю, зачем это делать»