Рейтинг ATP. Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10

После итогового турнира обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.

Даниил Медведев за счет победы в Лондоне заработал 1500 очков и теперь ему не хватает 655 до места в топ-3.

Андрей Рублев впервые в карьере закончил сезон в топ-10. Таким образом, второй раз в истории два российских игрока закончили год в десятке лучших. Впервые это произошло в 2000-м, когда Марат Сафин был вторым, а Евгений Кафельников – пятым.

Новак Джокович шестой раз закончил сезон первой ракеткой мира и повторил рекорд Пита Сампраса.

Emirates ATP Rankings

Положение на 23 ноября 2020