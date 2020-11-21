Рейтинг ATP. Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Марат Сафин рейтинги ATP Евгений Кафельников Доминик Тим Диего Шварцман Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Маттео Берреттини Теннис

После итогового турнира обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.

Даниил Медведев за счет победы в Лондоне заработал 1500 очков и теперь ему не хватает 655 до места в топ-3.

Андрей Рублев впервые в карьере закончил сезон в топ-10. Таким образом, второй раз в истории два российских игрока закончили год в десятке лучших. Впервые это произошло в 2000-м, когда Марат Сафин был вторым, а Евгений Кафельников – пятым.

Новак Джокович шестой раз закончил сезон первой ракеткой мира и повторил рекорд Пита Сампраса.

Emirates ATP Rankings

Положение на 23 ноября 2020

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12030
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9850
3 (3) Доминик Тим (Австрия) 9125
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 8470
5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 6630
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 5925
7 (7) Александр Зверев (Германия) 5525
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4119
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3455
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3075
20 (20) Карен Хачанов (Россия) 2245

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