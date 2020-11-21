Рейтинг ATP. Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10

После итогового турнира обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.
Даниил Медведев за счет победы в Лондоне заработал 1500 очков и теперь ему не хватает 655 до места в топ-3.
Андрей Рублев впервые в карьере закончил сезон в топ-10. Таким образом, второй раз в истории два российских игрока закончили год в десятке лучших. Впервые это произошло в 2000-м, когда Марат Сафин был вторым, а Евгений Кафельников – пятым.
Новак Джокович шестой раз закончил сезон первой ракеткой мира и повторил рекорд Пита Сампраса.
Emirates ATP Rankings
Положение на 23 ноября 2020
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12030
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9850
|3 (3)
|Доминик Тим (Австрия)
|9125
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|8470
|5 (5)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6630
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5925
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|5525
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4119
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3455
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3075
|20 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2245