Гризманн о Месси: «Лео сказал, что готов пойти на смерть со мной. У нас прекрасные отношения»

Форвард «Барселоны» в интервью Movistar рассказал о своих отношениях с и критике, которой он подвергся после перехода в каталонский клуб.

О переходе в «Барселону»

«Я говорил с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он готов пойти со мной на смерть, и я чувствую это каждый день.

Я восхищаюсь Лео, и он знает об этом. У меня с Месси прекрасные отношения».

О критике

«Я ее принимаю, потому что сейчас мы не видим лучшего Гризманна. Но я чувствую, что каждый раз, когда что-то происходит, в первую очередь говорят обо мне. За полтора года у меня было три тренера, это непросто. Нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнерам, а они должны привыкнуть ко мне.

Кроме того, обо мне говорят и кандидаты в президенты [«Барселоны»]. Не думаю, что для них лучший вариант – обсуждать меня, неважно, удачный я трансфер или нет».

О словах экс-агента Олатса и дяди

«Я прекратил с ним [Олатсом] отношения с того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришел, так что я прервал с ним отношения.

Он говорит, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Но Лео знает, что я уважаю и восхищаюсь им.

Мой дядя не понимает, как устроен футбол. В итоге журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона», – рассказал Гризманн.

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