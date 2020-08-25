Тедеско о Ловрене: «Он падал каждый раз, когда его касались. Свисток, штрафной. Это правда»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о нарушениях правил в матче 10-го тура с «Зенитом» (1:1).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.

– Доменико, я думаю, что «Спартак» можно поздравить с этим исходом и особенно с игрой во 2-м тайме. Как вы объясните преображение после перерыва? Во 2-м тайме вы переиграли «Зенит», это признал даже Сергей Семак.

– Знаете, речь не только о втором тайме. В первом тайме мы сильно провели первые 20 минут. Затем они взяли мяч под контроль, нам пришлось защищаться глубже от кроссов и длинных передач «Зенита».

После отбора мы пытались найти впереди нашего нападающего. Важно было сохранить мяч, контролировать его, понимаете?

Каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал – свисток, штрафной удар. Конечно, молодой команде непросто играть под таким давлением. Это правда.

Если вы смотрели игру – к сожалению, так и было. Каждый раз, когда мы хотели вздохнуть свободнее при помощи нашего нападающего, – мы нарушали правила, – сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Доменико Тедеско: «К фолу в пользу «Зенита» приводило каждое единоборство после паса им за спину. Дзюба играл не совсем чисто»