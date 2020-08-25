Тедеско о матче с «Зенитом»: «Надо обыгрывать чемпионов, если «Спартак» хочет чего-то добиться»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Илья Кутепов Павел Маслов Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями перед матчем 10-го тура РПЛ против «Зенита».

О том, кто сыграет, – Павел Маслов или Илья Кутепов

«Может, оба завтра примут участие в игре. Не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы упрощать жизнь сопернику. У нас очень хорошие центральные защитники. Завтра все узнаете».

Об усилении позиции правого защитника

«Наш клуб прикладывает все усилия, чтобы найти игрока на эту позицию. Я сосредоточен на подготовке к игре».

О том, что игра с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за титул

«Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом». Безусловно, с «Зенитом» нас ждет непростая игра.

Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», – сказал Тедеско.

«Спартак» примет «Зенит» завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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