Гендиректор «Зенита»: «Максименко по праву признан лучшим игроком матча. Много раз спасал»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Хороший матч. Думаю, болельщики остались довольны качеством игры. Мы создавали много моментов, особенно во второй половине первого тайма, удары в основном были из центральной зоны.

по праву признан лучшим игроком матча. Много раз спасал команду.

Да и не могу вспомнить, когда Крал мог троих крутануть на узком участке. Красиво сыграл.

[По поводу слов Тедеско, что «Спартак» мог выиграть] тренер может так считать, тем более при счете 0:0 у «Спартака» был стопроцентный момент», – сказал Медведев.

«Спартак» и «Зенит» зажгли: суперсэйвы, мегапромах и ничья, благодаря которой они и дальше лидируют в РПЛ вместе!