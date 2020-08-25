Гендиректор «Зенита»: «Должны были побеждать «Спартак» по всем элементам игры чисто статистически, но не смогли»

Генеральный директор Александр Медведев подвел итоги матча 10-го тура со (1:1).

«Доменико Тедеско сказал, что они немного расстроены. А мы сильно расстроены, потому что не довели матч до победы.

В первом тайме могли забить, и не раз. У нас было преимущество по ударам, в том числе в створ, по угловым. По всем элементам игры чисто статистически должны были побеждать, но не смогли.

Оставили Крала в своей штрафной, нельзя было этого допускать. Игра проходила в быстром темпе при высокой интенсивности, но у нас сейчас пять замен, можно было варьировать состав. Это одна из причин, по которым не довели дело до победы.

Азмун очень хотел играть, весь матч он не мог провести и вышел на 20 минут. У него была возможность отдать хороший пас, он не смог его сделать, и это отражает его физическое состояние. А так, интересная для болельщиков игра, много страсти, это то, за что мы любим футбол», – сказал Медведев.