Газизов после 1:1 с «Зенитом»: «Видно, что «Спартак» прогрессирует. Мы на правильном пути»

Генеральный директор «Спартака» после матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) поделился мнением о прогрессе команды.

«Видно, что команда прогрессирует.

Что касается того, как мы будем работать, то это внутренняя кухня. Такие вещи должны делаться в тишине.

Я вижу все качества Тедеско, у него они все очень хорошие. Давайте доживем до зимы.

Мы все вместе делаем одну работу. Это самое главное. Хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», – сказал Газизов.

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