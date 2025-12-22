Елена Вайцеховская выложила фото в футболке с фразами Загитовой.

Журналист Елена Вайцеховская опубликовала в чате своего телеграм-канала фото в футболке с фразами олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

На футболку нанесены фразы Загитовой «зашторенная лошадь», «шуба как элемент аксессуара» и цитата самой Вайцеховской «сиди, я сам открою».

Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела»

«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»

«Алина – это вообще ужас: сиди, я сам открою». Вайцеховская высказалась о Загитовой, не зная, что идет прямой эфир