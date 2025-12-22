  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Завтра уже наступит. Сегодня – забудется». Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России
Видео
7

«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется». Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России

Загитова записала влог с фигуристками на чемпионате России.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участницами турнира, которые 20 декабря откатали произвольные.

«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется», – сказала Загитова, утешая после проката занявшую 14-е место Дарью Садкову.

Чемпионат России выиграла Аделия Петросян, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – Мария Захарова.

ВИДЕО

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
видео
logoсборная России
logoДарья Садкова
logoПервый канал
logoчемпионат России
женское катание
logoАлина Загитова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Глейхенгауз: «Будем работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной»
вчера, 17:54
Алена Леонова: «Третье место Маши Захаровой – это сенсация, бронза с золотым отливом»
вчера, 10:18
Дарья Садкова: «Худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как»
20 декабря, 18:28
Главные новости
Ирина Слуцкая: «Остается только понять и простить журналистку и Галлямова. Наверное, не хватило корректности с обеих сторон»
сегодня, 11:28
Галлямов поблагодарил фанатов за поддержку на ЧР: «Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед»
сегодня, 09:49
«Я все время боялся задеть интерактивные борты. Мы выстроили маршрут, чтобы проезжать максимально удаленно». Бабаев-Смирнов о чемпионате России
сегодня, 09:40
Роднина о переходе Костылевой: «Плющенко как мог пытался решать проблемы. Достойно похвалы, что Елену до конца не бросали, несмотря на поведение матери»
сегодня, 09:21
«В этой ситуации есть обоюдная вина». Роднина о конфликте Галлямова с журналисткой
сегодня, 08:06
Илья Авербух: «Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке»
сегодня, 07:34
Галлямов не извинился перед журналисткой: «Надо тоже думать головой, когда звонят. Можем встретиться лично, обсудить эту ситуацию»
сегодня, 07:22
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
сегодня, 06:58Подкасты
Игнатов о чемпионате России: «Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда»
сегодня, 06:49
Пасечник о соцсетях: «Не смотрю, не читаю ничего. Только папа присылает хорошие комментарии, говорит, что плохих вообще нет»
сегодня, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
вчера, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03