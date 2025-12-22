«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется». Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России
Загитова записала влог с фигуристками на чемпионате России.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участницами турнира, которые 20 декабря откатали произвольные.
«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется», – сказала Загитова, утешая после проката занявшую 14-е место Дарью Садкову.
Чемпионат России выиграла Аделия Петросян, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – Мария Захарова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
