«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется». Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России

Загитова записала влог с фигуристками на чемпионате России.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участницами турнира, которые 20 декабря откатали произвольные.

«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется», – сказала Загитова, утешая после проката занявшую 14-е место Дарью Садкову.

Чемпионат России выиграла Аделия Петросян, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – Мария Захарова.

ВИДЕО