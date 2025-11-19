«Алина – это вообще ужас: сиди, я сам открою». Вайцеховская высказалась о Загитовой, не зная, что идет прямой эфир

Вайцеховская о Загитовой: Алина – это сиди, я сам открою.

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой .

Вайцеховская пришла в шоу «Вне Игры» ведущего Алексея Ярошевского на радиостанции «Серебряный Дождь». Во время разговора о Медведевой и Загитовой Вайцеховская не знала, что идет прямой эфир.

Ярошевский: «Когда Женя (Медведева) приходила, прям очень классный эфир получился».

Вайцеховская: «Я смотрела. Женька – молодец! Она классно говорит, она классно чувствует собеседника.

Все-таки драматическая карьера заставляет, когда есть мозги, взрослеть, думать, анализировать, и очень быстро растешь.

Она из всех девочек Этери самая крутая. Знаешь, не Алина (Загитова) – сиди, я сам открою. Это же вообще ужас!»

Ярошевский: «Ты имей в виду, что мы в эфире, если что. Но я тебя понимаю. У нас равно видео идет. Но ничего страшного».