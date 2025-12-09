Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела»

Загитова: до Олимпиады я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что в детстве у нее не было мыслей о победе на Играх.

«Я была одна на льду – это была моя отдушина. Погружалась в процесс, не видя других людей – показывала яркость, индивидуальность. Теперь понимаю, почему у меня получалось достаточно ярко отыгрывать разные образы.

Какое-то время я занималась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком.

Я всегда смеюсь, вспоминая это: я дошла до Кореи.

Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Мне нравилось, занималась любимым делом, отдавала всю себя, не было никаких хобби. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела», – сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».