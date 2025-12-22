«Безумно благодарны команде Тутберидзе за проделанный долгий путь к этой победе». Бойкова о чемпионате России

Бойкова поблагодарила команду Тутберидзе после победы на чемпионате России.

Александра Бойкова , выступающая в паре с Дмитрием Козловским, подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Вот и закончился чемпионат России-2026! Для нас этот старт был безумно эмоциональным и важным! Он принес нам долгожданную победу и звание трехкратных чемпионов России!

Мы безумно благодарны всей нашей команде Этери Тутберидзе за проделанный долгий путь к этой победе! Временами он бы светлый, иногда тернистый и тяжелый, но однозначно стал запоминающимся! Отдельную благодарность хочется выразить нашему новому тренеру – Станиславу Александровичу Морозову – за его неподдельную веру в нас и наши возможности.

Спасибо всем болельщикам, которые переживали за нас, поддерживали нас с трибун или слали лучи поддержки онлайн! Мы очень рады, что смогли подарить вам множество эмоций!

Теперь же можно немного выдохнуть и погрузиться в предновогоднюю приятную суету», – написала Бойкова.