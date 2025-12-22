Жулин о конфликте Галлямова с журналисткой: «Надо понять и простить Александра. Он провел весь сезон в состоянии аффекта»
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о конфликте между чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым и журналисткой.
Накануне Галлямов пожаловался на ранний звонок от представительницы СМИ: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»
«Может, он не выспался просто. У него вообще весь сезон через одно место идет, сами же видите. В концовке он проиграл чемпионат России, и это его, естественно, безумно расстроило. И когда в 9 утра Александру позвонила журналистка, которая жаждет информации, то он просто сорвался.
Я думаю, надо понять и простить. Галлямов провел весь сезон в состоянии аффекта, поэтому его просто по-человечески жалко. А журналистам я бы все же советовал звонить после 15:00», – сказал Жулин.