Жулин о конфликте Галлямова с журналисткой: «Надо понять и простить Александра. Он провел весь сезон в состоянии аффекта»

Жулин о конфликте Галлямова с журналисткой: надо понять и простить Александра.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о конфликте между чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым и журналисткой.

Накануне Галлямов пожаловался на ранний звонок от представительницы СМИ: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»

«Может, он не выспался просто. У него вообще весь сезон через одно место идет, сами же видите. В концовке он проиграл чемпионат России, и это его, естественно, безумно расстроило. И когда в 9 утра Александру позвонила журналистка, которая жаждет информации, то он просто сорвался.

Я думаю, надо понять и простить. Галлямов провел весь сезон в состоянии аффекта, поэтому его просто по-человечески жалко. А журналистам я бы все же советовал звонить после 15:00», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
