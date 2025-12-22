0

«Конкуренция в женском одиночном есть, но Петросян заслуженно первая». Энберт о чемпионате России

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт назвал заслуженной победу Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова.

«Есть ли у Петросян сейчас конкурентки? Конкурентки есть. Горбачева не выступала из-за травмы, Двоеглазова выиграла произвольную программу с сильным набором, это подстегивает Аделию. Захарова очень ярко выступила на турнире, хорошо вернулась. Конкуренция есть в женском одиночном, но Аделия заслуженно первая по итогу. Отлично откатала короткую и произвольную, хоть и в первой половине второй программы были ошибки. Это тоже часть подготовки к Олимпиаде, у Петросян задачи совсем другие, в отличие от остальных, – сказал Энберт. 

Мужской турнир выиграл Петр Гуменник, серебро взял Евгений Семененко, бронзу – Марк Кондратюк.

«Гуменник молодец, ошибки в произвольной программе были, но исполнил четверной лутц, риттбергер, флип – это серьезная заявка. Хорошее, уверенное катание, прекрасные обе программы. Надо понимать, что старт был не отбором на Олимпиаду, просто подготовка к ней. Петр использовал чемпионат России, чтобы проверить контент. До февраля есть время, надеюсь, все получится. В Петре я ни капли не сомневаюсь», – отметил Энберт. 

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Петросян и Гуменник выступят там в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds
женское катание
logoОлимпийская сборная России
Александр Энберт
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
Мария Захарова
logoчемпионат России
logoсборная России
logoАлиса Двоеглазова
logoАлина Горбачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник на данный период времени готовы хорошо. А будут готовы еще лучше»
17 минут назад
«Такого шквала негатива я еще никогда не получала». Фролова и Загитова поговорили о хейтерах в фигурном катании
59 минут назад
«Завтра уже наступит. Сегодня – забудется». Загитова записала влог о произвольных программах фигуристок на чемпионате России
сегодня, 12:19Видео
Ирина Слуцкая: «Остается только понять и простить журналистку и Галлямова. Наверное, не хватило корректности с обеих сторон»
сегодня, 11:28
Галлямов поблагодарил фанатов за поддержку на ЧР: «Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед»
сегодня, 09:49
«Я все время боялся задеть интерактивные борты. Мы выстроили маршрут, чтобы проезжать максимально удаленно». Бабаев-Смирнов о чемпионате России
сегодня, 09:40
Роднина о переходе Костылевой: «Плющенко как мог пытался решать проблемы. Достойно похвалы, что Елену до конца не бросали, несмотря на поведение матери»
сегодня, 09:21
«В этой ситуации есть обоюдная вина». Роднина о конфликте Галлямова с журналисткой
сегодня, 08:06
Илья Авербух: «Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке»
сегодня, 07:34
Галлямов не извинился перед журналисткой: «Надо тоже думать головой, когда звонят. Можем встретиться лично, обсудить эту ситуацию»
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
вчера, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03