Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт назвал заслуженной победу Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова.

«Есть ли у Петросян сейчас конкурентки? Конкурентки есть. Горбачева не выступала из-за травмы, Двоеглазова выиграла произвольную программу с сильным набором, это подстегивает Аделию. Захарова очень ярко выступила на турнире, хорошо вернулась. Конкуренция есть в женском одиночном, но Аделия заслуженно первая по итогу. Отлично откатала короткую и произвольную, хоть и в первой половине второй программы были ошибки. Это тоже часть подготовки к Олимпиаде, у Петросян задачи совсем другие, в отличие от остальных, – сказал Энберт.

Мужской турнир выиграл Петр Гуменник, серебро взял Евгений Семененко, бронзу – Марк Кондратюк.

«Гуменник молодец, ошибки в произвольной программе были, но исполнил четверной лутц, риттбергер, флип – это серьезная заявка. Хорошее, уверенное катание, прекрасные обе программы. Надо понимать, что старт был не отбором на Олимпиаду, просто подготовка к ней. Петр использовал чемпионат России, чтобы проверить контент. До февраля есть время, надеюсь, все получится. В Петре я ни капли не сомневаюсь», – отметил Энберт.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Петросян и Гуменник выступят там в нейтральном статусе.