«Такого шквала негатива я еще никогда не получала». Фролова и Загитова поговорили о хейтерах в фигурном катании

Загитова и Фролова порассуждали о хейте в фигурном катании.

Фигуристки Алина Загитова и Анна Фролова порассуждали о хейтерах в своем виде спорта.

Олимпийская чемпионка Загитова записала влог о женских произвольных программах на чемпионате России, где Фролова заняла 4-е место. Видео опубликовал Первый канал.

Загитова: Я смотрела: после короткой программы было очень много необъективной критики в твою сторону, и я была с ней абсолютно не согласна. Я не понимаю таких людей. Да, допустим, вы более за одного человека...

Фролова: Я сейчас плакать буду! За что ты так жестоко? (улыбается)

Загитова: Я реально видела эти комментарии, и это ужасно. На самом деле я хочу понять эту тему (поворачивается к камере – Спортс’’): да, ты болеешь за другого человека, но человек, который выступил хорошо, достойно, делал свою работу на максимум – за что вы критикуете? Я просто не понимаю. За что?

Фролова: Ну ты зашла, конечно, прям. Нож мне сходу, ха-ха. По больному.

Загитова: На самом деле это тема, которую я хотела уже поднять давно, потому что у меня такая же ситуация была. И было такое, что мне и смерти желали, и моим родным желали, и подстерегали около катков тоже, пытались украсть. К сожалению, это такой побочный эффект после того, что ты делаешь в этом фигурном катании. А делаешь ты (обращается к Фроловой – Спортс’’) это потрясающе, красиво, очень импозантно, элегантно. Кошечка в деле сегодня была!

Фролова: Я не знаю, как вы через это проходили. Девочки поднимались на такие высокие уровни, международные арены – там, конечно, больше внимания и, соответственно, больше фанатов, больше хейтеров. Это очень, конечно, тяжело. Просто потому, что мы как спортсмены делаем свою работу, все мы из крови, из плоти, все делают свой максимум, все работают.

И, конечно, оценка профессионалов – это всегда классно. Но каждый из нас ищет еще какое-то одобрение, потому что нас всю жизнь оценивают, и когда ты вместо этого получаешь пожелания смерти (плачет – Спортс’’)... Конечно, надо к этому уметь адаптироваться, проходить такую закалку. Но для меня это прям серьезный опыт, то есть такого шквала негатива я еще никогда не получала. Хэштег «первый раз».

Загитова: Коллега!

Фролова: С почином!

Я в какой-то момент просто поняла для себя, что никакое мнение, никакие слова, никакие пожелания не остановят меня от того, что мне нравится. И я в любом случае буду продолжать делать то, что я хочу, и говорить то, что думаю.

Загитова: Отлично! Мне такое нравится.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
