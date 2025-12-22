Мария Захарова: «Надеюсь, к финалу Гран-при наберу форму и покажу новый прыжок ультра-си. Какой – не скажу, буду хранить интригу»

Фигуристка Захарова: надеюсь, к финалу Гран-при покажу новый прыжок ультра-си.

Фигуристка Мария Захарова рассказала, что планирует усложнить контент к финалу Гран-при России.

Спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России в Санкт-Петербурге.

– О чем подумала сразу после выступления?

– Все видели мои эмоции! Чуть не расплакалась, потому что сделала два четверных тулупа. Но было обидно за ошибку на каскаде лутц-тулуп. В тот момент я так устала, что просто хотела уйти в раздевалку и лежать, ха-ха! А мне пришлось сидеть в зоне для лидеров соревнований. Вообще ужас. Шучу, конечно. Я была рада.

– Насколько неожиданной стала выигранная медаль от 1 до 10?

– Наверное, 8. Я думала, что могу оказаться в тройке, но это были скорее мечты. Так что это правда было очень неожиданно.

– После проката понимала, что хватит на топ-3?

– Думала, не хватит. Как раз-таки из-за ошибки на каскаде. У меня разница с четвертым местом всего шесть сотых. Но мне казалось, что эти сотые как раз сыграют не в мою пользу.

Но, честно говоря, я даже не видела, что разница всего лишь шесть сотых. Не смотрела на баллы, просто увидела, что я выше. В тот момент я только чувствовала радость, что оказалась на пьедестале.

– Планируешь как-то еще усиливать контент?

– Я хотела усилить к чемпионату России. Говорила в предыдущем интервью, что постараюсь, но не очень получилось. Надеюсь, к следующему старту, финалу Гран-при, наберу форму и покажу новый прыжок ультра-си. Какой – не скажу. Буду хранить интригу.

– Ты выступишь на шоу в Италии уже в январе. Как попала туда?

– После Гран-при в Магнитогорске моей маме (тренеру Анне Царевой – Спортс’’) написал агент Ари Закарян . Он меня поздравил и предложил поучаствовать, мы согласились. Он поверил в меня! Виза уже есть, все в порядке.

Пока не знаю подробностей своих выступлений, но я готовлю два показательных. Один из них уже был в гала-шоу на чемпионате России, – сказала Захарова.