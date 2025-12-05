Загитова показала новый образ: челка и укороченный пиджак на нижнее белье
Новый образ фигуристки Загитовой: челка и пиджак на нижнее белье.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новый образ.
Фигуристка побывала на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать».
Загитова пришла в черной мини-юбке и укороченном пиджаке поверх нижнего белья. Она также показала новую прическу с челкой (возможно, накладной).
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Алины Загитовой
