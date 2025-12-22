0

Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник на данный период времени готовы хорошо. А будут готовы еще лучше»

Тарасова: чемпионат России – это соревнования на уровне чемпионата мира.

 Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник смогут еще лучше подготовиться к Олимпийским играм-2026.

Петросян и Гуменник стали победителями чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Аделия Петросян и Петр Гуменник сейчас не должны быть максимально готовы к Олимпийским играм в Милане. Им надо быть очень хорошо готовыми к середине февраля. Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А будут готовы еще лучше.

Главное для них сейчас – не заболеть любой болезнью из тех, которые носятся вокруг», – сказала Тарасова.

«Это был совершенно фантастический чемпионат России! Просто фантастический и ни на что не похожий! Это были соревнования на уровне чемпионата мира. Мужчины катались феноменально», – отметила Тарасова, оценивая качество выступления ведущих фигуристов страны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
