Ирина Слуцкая: «Остается только понять и простить журналистку и Галлямова. Наверное, не хватило корректности с обеих сторон»

Слуцкая: не хватило корректности со стороны и Галлямова, и журналистки.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о конфликте между фигуристом Александром Галлямовым и журналисткой.

Накануне Галлямов пожаловался на ранний звонок от представителя СМИ: «Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная ».

«Мы знаем, что спортсмены могут не сдерживать свои эмоции. Журналисты тоже могут с напором идти. Наверное, в данной ситуации не хватило корректности с обеих сторон. Остается только понять и простить журналистку и самого Александра», – сказала Слуцкая.

Галлямов – чемпион мира в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. На последнем чемпионате России в Санкт-Петербурге они взяли серебро.

