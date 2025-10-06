Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби

С 9 по 11 октября в Абу-Даби пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров 7-й этап Абу-Даби, ОАЭ 9 октября, четверг 13:00 – девушки, короткая программа 19:00 – юноши, короткая программа 10 октября, пятница 13:15 – танцы на льду, ритм-танец 15:30 – девушки, произвольная программа 11 октября, суббота 11:30 – юноши, произвольная программа 15:15 – танцы на льду, произвольный танец ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь . Прямые трансляции – ютуб-канал ISU .