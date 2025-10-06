0

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби

С 9 по 11 октября в Абу-Даби пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Абу-Даби, ОАЭ

9 октября, четверг

13:00 – девушки, короткая программа

19:00 – юноши, короткая программа

10 октября, пятница

13:15 – танцы на льду, ритм-танец

15:30 – девушки, произвольная программа

11 октября, суббота

11:30 – юноши, произвольная программа

15:15 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь. Прямые трансляции – ютуб-канал ISU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoГран-при среди юниоров
мужское катание
расписание турниров
танцы на льду
результаты
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
5сегодня, 17:51
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
7сегодня, 17:05
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
9сегодня, 16:42
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?
сегодня, 18:46
Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами
1сегодня, 18:22
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы
1сегодня, 18:09
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
5сегодня, 17:51
«Наш малыш». Косторная показала новые фото сына
26сегодня, 17:14Фото
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
7сегодня, 17:05
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
9сегодня, 16:42
Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»
26сегодня, 14:58Фото
ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России в Москве
25сегодня, 14:01
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
18сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55