Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
С 9 по 11 октября в Абу-Даби пройдет седьмой этап Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Абу-Даби, ОАЭ
9 октября, четверг
13:00 – девушки, короткая программа
19:00 – юноши, короткая программа
10 октября, пятница
13:15 – танцы на льду, ритм-танец
15:30 – девушки, произвольная программа
11 октября, суббота
11:30 – юноши, произвольная программа
15:15 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь. Прямые трансляции – ютуб-канал ISU.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
