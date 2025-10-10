0

Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Абоян и Веселухин, Бьянки и Базиль выступят с ритм-танцами

10 октября дуэты покажут ритм-танцы на этапе юниорского Гран-при в Абу-Даби.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Абу-Даби, ОАЭ

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) 

2. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй)

3. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия)

4. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

Вторая разминка

5. Зои Бьянки – Даниэль Базиль (Италия)

6. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)

7. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)

8. Олимпия Калаганис – Эмиль Девью (Канада)

Третья разминка

9. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)

10. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймон Менье (Италия)

11. Гао Юйси – Цзи Чжухао (Китай)

12. Клара Фугейт – Уоррен Фугейт (США)

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
танцы на льду
logoГран-при среди юниоров
Дания Муаден
logoсборная Германии
logoсборная Испании
logoсборная Великобритании
Алексиа Крук
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Чехии
Хана Мария Абоян
Эктор Гонсалес Эльвира
Даниил Веселухин
Эшли Слэттер
Лара Сундберг
Филип Менцл
Элишка Закова
logoсборная Китая
Луи Грегори
logoсборная США
logoсборная Франции
Тео Биго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
сегодня, 21:46
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес выступят с произвольными танцами
сегодня, 21:02
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 20:46
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Шифрина, Бат, Кушида, Гургенидзе, Титова выступят с произвольными программами
31 минуту назад
Чемпионат Москвы. Федоров, Кондратюк, Ковалев, Савосин, Сарновский, Самсонов выступят с произвольными программами
сегодня, 21:58
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
сегодня, 21:46
Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы
сегодня, 21:29
Trialeti Trophy. Эгадзе, Браун, Александр Селевко, Литвинцев, Каррильо выступят с произвольными программами
сегодня, 21:15
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес выступят с произвольными танцами
сегодня, 21:02
Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
сегодня, 20:30
Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Ленков, Семков, Хамзин, Добромир Воронов покажут произвольные программы
1сегодня, 20:19
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
52сегодня, 04:00
Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко
31сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 20:46
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы
сегодня, 20:36
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5сегодня, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56