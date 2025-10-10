Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Абоян и Веселухин, Бьянки и Базиль выступят с ритм-танцами
10 октября дуэты покажут ритм-танцы на этапе юниорского Гран-при в Абу-Даби.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Абу-Даби, ОАЭ
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
2. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй)
3. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия)
4. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
Вторая разминка
5. Зои Бьянки – Даниэль Базиль (Италия)
6. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)
7. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)
8. Олимпия Калаганис – Эмиль Девью (Канада)
Третья разминка
9. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)
10. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймон Менье (Италия)
11. Гао Юйси – Цзи Чжухао (Китай)
12. Клара Фугейт – Уоррен Фугейт (США)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
