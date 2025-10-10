Гран-при среди юниоров. Шимада, Шифрина, Бат, Кушида, Гургенидзе, Титова выступят с произвольными программами
Фигуристки выйдут на лед 10 октября.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Абу-Даби, ОАЭ
Девушки, произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
8. Софья Титова (Армения)
Четвертая разминка
21. Анна Герке (Германия)
22. Ариэль Го (Гонконг)
23. Аманда Геццо (Италия)
Пятая разминка
24. Рэйчел Самири (США)
25. Анна Санникова (Казахстан)
26. Кира Барановская (Латвия)
27. Ангель Делевак (Нидерланды)
28. Венла Синисало (Финляндия)
29. Инга Гургенидзе (Грузия)
Шестая разминка
30. Мария Элиисе Кальювере (Эстония)
31. Икура Кушида (Япония)
32. Юн Со Чжин (Южная Корея)
33. Хана Бат (Австралия)
34. Софья Шифрина (Израиль)
35. Мао Шимада (Япония)
Положение после короткой программы
1. Мао Шимада (Япония) – 65,18
2. Софья Шифрина (Израиль) – 63,25
3. Хана Бат (Австралия) – 62,98
4. Юн Со Чжин (Южная Корея) – 61,95
5. Икура Кушида (Япония) – 59,53
6. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) – 58,85
7. Инга Гургенидзе (Грузия) – 56,26
8. Венла Синисало (Финляндия) – 55,60
9. Ангель Делевак (Нидерланды) – 54,96
10. Кира Барановская (Латвия) – 54,45
11. Анна Санникова (Казахстан) – 53,98
12. Рэйчел Самири (США) – 52,41
13. Аманда Геццо (Италия) – 52,35
14. Ариэль Го (Гонконг) – 52,18
15. Анна Герке (Германия) – 51,29...
28. Софья Титова (Армения) – 39,17
Полные результаты – здесь.