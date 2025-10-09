Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Бат, Титова, Юн Со Чжин, Хо Чжи Ю, Гургенидзе, Шифрина выступят с короткими программами

9 октября юниорки выступят с короткими программами на Гран-при в Абу-Даби.

Гран-при среди юниоров 7-й этап Абу-Даби, ОАЭ Юниорки, короткая программа Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Первая разминка 1. Кира Барановская (Латвия) 2. Екатерина Балаганская (Сербия) 3. Юн Со Чжин (Южная Корея) 4. Рис Роуз (Канада) 5. Венла Синисало (Финляндия) Вторая разминка 6. Икура Кушида (Япония) 7. Софья Титова (Армения) 11. Рейчел Самири (США) Третья разминка 13. Алайна Коутс (США) 14. Хана Бат (Австралия) 17. Хо Чжи Ю (Южная Корея) Четвертая разминка 18. Инга Гургенидзе (Грузия) 21. Софья Шифрина (Израиль) Шестая разминка 33. Мао Шимада (Япония) Полный состав участниц – здесь.