0

Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Бат, Титова, Юн Со Чжин, Хо Чжи Ю, Гургенидзе, Шифрина выступят с короткими программами

9 октября юниорки выступят с короткими программами на Гран-при в Абу-Даби.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Абу-Даби, ОАЭ

Юниорки, короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка 

1. Кира Барановская (Латвия)

2. Екатерина Балаганская (Сербия)

3. Юн Со Чжин (Южная Корея)

4. Рис Роуз (Канада) 

5. Венла Синисало (Финляндия)

Вторая разминка 

6. Икура Кушида (Япония)

7. Софья Титова (Армения)

11. Рейчел Самири (США)

Третья разминка

13. Алайна Коутс (США)

14. Хана Бат (Австралия)

17. Хо Чжи Ю (Южная Корея)

Четвертая разминка

18. Инга Гургенидзе (Грузия)

21. Софья Шифрина (Израиль)

Шестая разминка

33. Мао Шимада (Япония)

Полный состав участниц – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофья Титова
Софья Шифрина
Инга Гургенидзе
Мао Шимада
logoсборная Финляндии
logoсборная Израиля
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Латвии
сборная Австралии
logoсборная США
женское катание
Икура Кушида
сборная Сербии
сборная Грузии
logoсборная Канады
logoсборная Японии
Хана Бат
сборная Армении
logoГран-при среди юниоров
результаты
Хо Чжи Ю
Со Чжин Юн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
сегодня, 06:43
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 04:40
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин победил, Нишино – 2-й, Гартунг – 3-й
34 октября, 17:44
Главные новости
Самоделкина о травме: «Мы много работали над тройным акселем. На одной из тренировок нога застряла во льду, и колено выкрутилось»
8 минут назад
Ника Эгадзе: «Я не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Настолько счастлив, что даже не нервничаю»
242 минуты назад
Гиоргобиани о Trialeti Trophy: «Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в Грузию большое фигурное катание»
149 минут назад
Алиса Лью вернула короткую программу прошлого сезона
4сегодня, 07:33
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
38сегодня, 07:00Live
Чемпионат Москвы. Кондратюк, Савосин, Сарновский, Федоров, Самсонов, Ковалев покажут короткие программы
3сегодня, 06:38
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Ямамото, Литвинцев, Александр Селевко представят короткие программы
3сегодня, 06:38
Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5-6 часов кряду»
11сегодня, 06:25
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 05:50
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
2сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
сегодня, 06:43
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
2вчера, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
вчера, 19:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14