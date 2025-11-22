  • Спортс
Софья Акатьева: «Была череда непонятных травм, смен коньков – три пары я поменяла. В итоге у меня черные, покрашенные в белые»

Фигуристка Софья Акатьева рассказала о проблемах с коньками.

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, что три раза меняла коньки за текущий сезон. 

Сегодня Акатьева выступит в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске. 

«Была череда непонятных травм, смен коньков – три пары я поменяла. В итоге у меня черные, покрашенные в белые. Были некоторые проблемы, из-за этого пришлось переносить, даже не было плана ехать на этот этап.

Вышла совсем недавно на лед, получилось начать катать программы, пошло. Тренеры сказали, что можем попробовать поехать, почему нет, зачем пропускать.

В начале сезона я каталась на Piano более маленького размера, белых. Потом поменяла на Risport – я на таких никогда в жизни не каталась, но у меня были проблемы со стопой, мне сказали попробовать коньки пошире. Я поменяла, но у меня опять заболела стопа.

Попробовала Aura – это новая модель, она очень необычная, стопа в них как на высоком каблуке. Белых не было, купили черные и краску», – сказала Акатьева во влоге Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
