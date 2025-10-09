Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы

9 октября юниоры покажут короткие программы на Гран-при в Абу-Даби.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Абу-Даби, ОАЭ

Юниоры, короткая программа

Начало – 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

4. Джулио Потапенко (Австралия)

5. Никита Шейко (Израиль)

Вторая разминка

6. Ю Дон Хан (Южная Корея)

7. Денис Круглов (Бельгия)

11. Пак Хен Со (Южная Корея)

Третья разминка

12. Лусиус Казанеки (США)

13. Джанни Мотилла (Франция)

Четвертая разминка

18. Матиас Линдфорс (Финляндия)

19. Андрэ Сапата (Испания)

20. Сена Такахаши (Япония)

21. Шун Уэмура (Япония)

22. Грэйсон Лонг (Канада)

23. Артур Смагулов (Казахстан)

Полный состав участников – здесь.