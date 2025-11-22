Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на Гран-при Финляндии.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на этапе Гран-при в Финляндии.

В короткой программе, прошедшей 21 ноября, Хендрикс допустила два падения на прыжках и заняла 11-е место.

С произвольными программами фигуристки выступят 22 ноября.