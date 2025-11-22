Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на этапе Гран-при в Финляндии
Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на Гран-при Финляндии.
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на этапе Гран-при в Финляндии.
В короткой программе, прошедшей 21 ноября, Хендрикс допустила два падения на прыжках и заняла 11-е место.
С произвольными программами фигуристки выступят 22 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости