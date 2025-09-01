Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе
4-6 сентября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Варезе.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
4 сентября, четверг
16:30 – танцы на льду, ритм-танец
20:15 – юноши, короткая программа
5 сентября, пятница
15:30 – девушки, короткая программа
20:35 – танцы на льду, произвольный танец
6 сентября, суббота
13:30 – юноши, произвольная программа
17:20 – девушки, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
