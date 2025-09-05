78

Гран-при среди юниоров. Каназава лидирует после короткой программы, Ван Ихань – 2-я, Со Чжин Юн – 3-я, Титова – 15-я

Японка Сумика Каназава выиграла короткую программу на юниорском Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Василиса Богомолова (Кипр)

2. Ксения Круцкевич (Канада)

3. Со Чжин Юн (Южная Корея)

5. Элина Гойдина (Эстония)

Вторая разминка

7. Флора Мари Шаллер (Австрия)

9. Сумика Каназава (Япония)

Четвертая разминка

21. Логан Хигасэ-Чен (США)

22. Анника Чао (США)

24. Каоруко Вада (Япония)

Пятая разминка

27. Анастасия Бранденбург (Швейцария)

29. Полина Джуманиязова (Венгрия)

Шестая разминка

32. Ко На Ен (Южная Корея)

33. Ван Ихань (Китай)

34. Софья Титова (Армения)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
