Гран-при среди юниоров. Тянь Тунхэ, Чхве Ха Бин, Вацлавик, Нишино, Уэмура представят короткие программы
4 сентября фигуристы покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Варезе.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
Юноши
Короткая программа
Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
2. Маттео Маркьони (Италия)
3. Лукаш Вацлавик (Словакия)
4. Александр Феган (США)
5. Федор Бабенко (Украина)
6. Тянь Тунхэ (Китай)
Вторая разминка
9. Тайга Нишино (Япония)
10. Дэвид Бондарь (Канада)
11. Максим Петриченко (Австрия)
12. Шун Уэмура (Япония)
Третья разминка
13. Николас Брукс (США)
14. Чхве Ха Бин (Южная Корея)
15. Владислав Чураков (Эстония)
16. Элиас Сайед (Швеция)
17. Кирилл Шейко (Израиль)
Четвертая разминка
19. Фуркан Эмре Инджел (Турция)
23. Ли Цзяжуй (Гонконг)
24. Пак Хен Со (Южная Корея)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
