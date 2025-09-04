0

Гран-при среди юниоров. Тянь Тунхэ, Чхве Ха Бин, Вацлавик, Нишино, Уэмура представят короткие программы

4 сентября фигуристы покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Варезе.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Юноши

Короткая программа

Начало – 20:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

2. Маттео Маркьони (Италия)

3. Лукаш Вацлавик (Словакия)

4. Александр Феган (США)

5. Федор Бабенко (Украина)

6. Тянь Тунхэ (Китай)

Вторая разминка

9. Тайга Нишино (Япония)

10. Дэвид Бондарь (Канада)

11. Максим Петриченко (Австрия)

12. Шун Уэмура (Япония)

Третья разминка

13. Николас Брукс (США)

14. Чхве Ха Бин (Южная Корея)

15. Владислав Чураков (Эстония)

16. Элиас Сайед (Швеция)

17. Кирилл Шейко (Израиль)

Четвертая разминка

19. Фуркан Эмре Инджел (Турция)

23. Ли Цзяжуй (Гонконг)

24. Пак Хен Со (Южная Корея)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Италии по фигурному катанию
Чхве Ха Бин
сборная Австрии
Джанни Мотилла
logoсборная Японии
logoсборная Южной Кореи
сборная Словакии
logoсборная Украины
Тянь Тунхэ
logoсборная Эстонии
Лукаш Вацлавик
logoсборная Китая
logoсборная Канады
logoсборная США
Пак Хен Со
сборная Гонконга
Тайга Нишино
Дэвид Бондарь
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Франции
logoсборная Израиля
logoсборная Швеции
Элиас Сайед
Фуркан Эмре Инджел
logoсборная Турции
результаты
мужское катание
Александр Феган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»
сегодня, 14:14
Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»
1сегодня, 14:11
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
81сегодня, 13:23
Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»
7сегодня, 13:02
Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й
46сегодня, 12:55
Ирина Винер: «Очень положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно»
9сегодня, 12:51
Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»
7сегодня, 12:31
Александра Трусова: «Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Думала, что будет полегче – меня тянет к земле пока»
9сегодня, 12:22
Тарасова о сборах Гуменника с Арутюняном: «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены. У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются»
45сегодня, 10:40
Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания
30сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Робертсон и Ронер, Нехаева и Кравченко покажут ритм-танцы
1сегодня, 13:30Live
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49