Гран-при среди юниоров. Каназава, Ван Ихань, Со Чжин Юн, Бранденбург, Чао, Вада, Титова выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
Девушки, произвольная программа
Начало – 17.45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Четвертая разминка
22. Софья Титова (Армения)
Пятая разминка
25. Василиса Богомолова (Кипр)
26. Аманда Геццо (Италия)
27. Венла Синисало (Финляндия)
28. Логан Хигасэ-Чен (США)
29. Полина Джуманиязова (Венгрия)
30. Элина Гойдина (Эстония)
Шестая разминка
31. Каоруко Вада (Япония)
32. Анника Чао (США)
33. Анастасия Бранденбург (Швейцария)
34. Со Чжин Юн (Южная Корея)
35. Ван Ихань (Китай)
36. Сумика Каназава (Япония)
После короткой программы
1. Сумика Каназава (Япония) – 65,37
2. Ван Ихань (Китай) – 60,91
3. Со Чжин Юн (Южная Корея) – 60,70
4. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 59,83
5. Анника Чао (США) – 59,37
6. Каоруко Вада (Япония) – 58,66
7. Элина Гойдина (Эстония) – 57,69
8. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 57,28
9. Логан Хигасэ-Чен (США) – 56,55
10. Венла Синисало (Финляндия) – 56,28
11. Аманда Геццо (Италия) – 56,27...
12. Василиса Богомолова (Кипр) – 55,21
15. Софья Титова (Армения) – 53,10