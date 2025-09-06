10

Гран-при среди юниоров. Каназава, Ван Ихань, Со Чжин Юн, Бранденбург, Чао, Вада, Титова выступят с произвольными программами

6 сентября юниорки разыграют награды на Гран-при в Варезе.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Девушки, произвольная программа

Начало – 17.45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

22. Софья Титова (Армения)

Пятая разминка

25. Василиса Богомолова (Кипр)

26. Аманда Геццо (Италия) 

27. Венла Синисало (Финляндия)

28. Логан Хигасэ-Чен (США) 

29. Полина Джуманиязова (Венгрия) 

30. Элина Гойдина (Эстония)

Шестая разминка

31. Каоруко Вада (Япония) 

32. Анника Чао (США)

33. Анастасия Бранденбург (Швейцария)

34. Со Чжин Юн (Южная Корея) 

35. Ван Ихань (Китай) 

36. Сумика Каназава (Япония)

После короткой программы

1. Сумика Каназава (Япония) – 65,37

2. Ван Ихань (Китай) – 60,91

3. Со Чжин Юн (Южная Корея) – 60,70

4. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 59,83

5. Анника Чао (США) – 59,37

6. Каоруко Вада (Япония) – 58,66

7. Элина Гойдина (Эстония) – 57,69

8. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 57,28

9. Логан Хигасэ-Чен (США) – 56,55

10. Венла Синисало (Финляндия) – 56,28

11. Аманда Геццо (Италия) – 56,27...

12. Василиса Богомолова (Кипр) – 55,21

15. Софья Титова (Армения) – 53,10

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Анастасия Бранденбург
Элина Гойдина
logoСофья Титова
Полина Джуманиязова
Каоруко Вада
Анника Чао
logoсборная Южной Кореи
Со Чжин Юн
logoсборная Японии
logoсборная Финляндии
Ван Ихань
logoсборная Италии по фигурному катанию
результаты
сборная Кипра
logoсборная США
сборная Армении
logoсборная Венгрии
logoсборная Швейцарии
Василиса Богомолова
logoГран-при среди юниоров
женское катание
