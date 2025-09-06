Гран-при среди юниоров. Нишино победил, Чхве Ха Бин – 2-й, Уэмура – 3-й
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
Юноши
Итоговое положение
1. Тайга Нишино (Япония) – 233,50
2. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 232,19
3. Шун Уэмура (Япония) – 212,55
4. Тянь Тунхэ (Китай) – 199,75
5. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 196,88
6. Николас Брукс (США) – 195,34
7. Александр Феган (США) – 193,26
8. Сандро де Анжело (Швейцария) – 180,56
9. Максим Петриченко (Австрия) – 169,54
10. Дэвид Бондарь (Канада) – 168,78
Произвольная программа
1. Тайга Нишино (Япония) – 157,53
2. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 154,43
3. Шун Уэмура (Япония) – 137,18
4. Тянь Тунхэ (Китай) – 131,41
5. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 125,82
7. Александр Феган (США) – 125,29
6. Николас Брукс (США) – 124,85
8. Сандро де Анжело (Швейцария) – 116,52
9. Максим Петриченко (Австрия) – 114,49
10. Ли Цзяжуй (Гонконг) – 113,46