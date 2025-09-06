2

Гран-при среди юниоров. Нишино победил, Чхве Ха Бин – 2-й, Уэмура – 3-й

Японский фигурист Тайга Нишино победил на Гран-при среди юниоров в Варезе.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Юноши

Итоговое положение

1. Тайга Нишино (Япония) – 233,50

2. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 232,19

3. Шун Уэмура (Япония) – 212,55

4. Тянь Тунхэ (Китай) – 199,75

5. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 196,88

6. Николас Брукс (США) – 195,34

7. Александр Феган (США) – 193,26

8. Сандро де Анжело (Швейцария) – 180,56

9. Максим Петриченко (Австрия) – 169,54

10. Дэвид Бондарь (Канада) – 168,78

Произвольная программа

1. Тайга Нишино (Япония) – 157,53

2. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 154,43

3. Шун Уэмура (Япония) – 137,18

4. Тянь Тунхэ (Китай) – 131,41

5. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 125,82

7. Александр Феган (США) – 125,29

6. Николас Брукс (США) – 124,85

8. Сандро де Анжело (Швейцария) – 116,52

9. Максим Петриченко (Австрия) – 114,49

10. Ли Цзяжуй (Гонконг) – 113,46

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
