Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Робертсон и Ронер, Нехаева и Кравченко покажут ритм-танцы

4 сентября дуэты выступят с ритм-танцами на Гран-при среди юниоров в Варезе.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

2. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия)

3. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)

4. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия)

5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)

Вторая разминка

6. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)

7. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

8. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)

9. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)

10. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия)

Третья разминка

11. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)

12. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария)

13. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия)

14. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия)

15. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания)

Четвертая разминка

16. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция)

17. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)

18. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша)

19. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)

20. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
результаты
logoГран-при среди юниоров
Самюэль Бланк-Клаперман
Алексиа Крук
logoсборная Германии
сборная Словакии
Ян Айзенхабер
сборная Польши
Диана Шнайдер
logoсборная Испании
logoсборная Венгрии
Андреас Штрауб
Мария Нехаева
logoсборная США
сборная Австрии
logoсборная Швеции
Жасмин Робертсон
logoсборная Канады
Николас Бюлоу
logoсборная Италии по фигурному катанию
Чейз Ронер
Амбр Перрье-Джанезини
logoсборная Швейцарии
logoсборная Великобритании
logoсборная Израиля
Дмитрий Кравченко
logoсборная Украины
Анита Штрауб
logoсборная Чехии
