Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Робертсон и Ронер, Нехаева и Кравченко покажут ритм-танцы
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
2. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия)
3. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)
4. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия)
5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)
Вторая разминка
6. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)
7. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
8. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)
9. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)
10. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия)
Третья разминка
11. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)
12. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария)
13. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия)
14. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия)
15. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания)
Четвертая разминка
16. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция)
17. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)
18. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша)
19. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)
20. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия)