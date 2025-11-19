  • Спортс
Семененко о травме перед началом сезона: «Получилось немного глупо, честно говоря. Потерял контроль на дорожке шагов – делал выпад и вдруг ноги разъехались»

Евгений Семененко рассказал, как травмировал колено перед началом сезона.

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о травме, полученной в сентябре перед контрольными прокатами.

«Травму получил практически перед открытыми прокатами, очень расстроился. Получилось немного глупо, честно говоря. Чаще фигуристы получают травму при неудачных попытках прыжка, на падении. А в моем случае это случилось на дорожке шагов в моей любимой короткой программе. Она настолько мне нравится, что в какой-то момент потерял контроль – делал выпад и вдруг ноги разъехались. Как итог – очень обидная травма колена.

Я старался как можно быстрее восстановиться, очень не хотел из-за всего этого пропускать сезон. Поэтому был рад даже вне зависимости от того места, что займу, просто находиться на московском этапе серии [Гран-при России] и показывать хорошее катание – старался не падать, не допускать «бабочек» на прыжках», – сказал Семененко.

16 ноября на Гран-при в Москве фигурист занял второе место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
