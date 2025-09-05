0

Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер, Сольдати и Тальябу, Стаперт и Коротков покажут произвольные танцы

5 сентября фигуристы покажут произвольные танцы на юниорском Гран-при в Варезе.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Варезе, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:35 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша)

2. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания)

3. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)

4. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция)

5. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия) 

Вторая разминка

6. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)

7. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия) 

8. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия) 

9. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария)

10. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия)

Третья разминка

11. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)

12. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

13. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)

14. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) 

15. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) 

Четвертая разминка

16. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)

17. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)

18. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США) 

19. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) 

20. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) 

Положение после ритм-танца

1. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 62,08

2. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 58,32

3. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США) – 57,77

4. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада) – 56,90

5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 53,96

6. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 53,63

7. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 53,18

8. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия) – 52,66

9.  Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 51,86

10. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания) – 48,91

11. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия) – 45,79

12. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария) – 45,50

13. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия) – 45,10

14. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия) – 44,71

15. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 43,30

16. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия) – 42,67

17. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция) – 40,21

18. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина) – 39,46

19. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания) – 38,05

20. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша) – 32,71

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoсборная Украины
Николас Тальябу
сборная Словакии
Лара Сундберг
Диана Шнайдер
Максим Коротков
Энико Кобор
logoсборная Чехии
сборная Австрии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Испании
Алексиа Крук
logoсборная Венгрии
Чейз Ронер
Аннелиз Стаперт
Яхим Новак
Анита Штрауб
сборная Португалии
танцы на льду
logoсборная Канады
Николас Бюлоу
Самюэль Бланк-Клаперман
logoсборная Германии
Эктор Гонсалес Эльвира
Саммер Хомик
Арианна Сольдати
Клаудия Амару-Летесту
Андреас Штрауб
logoсборная Швейцарии
сборная Польши
результаты
logoсборная Великобритании
Марко Амару-Летесту
Амбр Перрье-Джанезини
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
logoсборная Израиля
Мария Нехаева
logoГран-при среди юниоров
Ян Айзенхабер
Дмитрий Кравченко
Зоард Кобор
logoсборная США
Жасмин Робертсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Каназава лидирует после короткой программы, Ван Ихань – 2-я, Со Чжин Юн – 3-я, Титова – 15-я
78сегодня, 17:12
Первенство Москвы. Добромир Воронов победил, Карартынян – 2-й, Артем Федотов – 3-й
131сегодня, 16:45
«Вы этого ждали, я тоже». Трусова показала, как восстанавливает прыжки спустя месяц после родов
38сегодня, 15:27Видео
Дзепка о работе с Авербухом: «Он чувствует особенности спортсмена, поэтому ему удается поставить программы не как у других постановщиков»
12сегодня, 15:05
Ледовое шоу Евгении Медведевой: танцпол на льду, звезды фигурного катания и дискотека 00-х – 13 сентября на «ЦСКА Арене»!
сегодня, 15:00Реклама
София Дзепка: «Женя Медведева долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном»
19сегодня, 14:58
Мама Костылевой: «Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Лены»
35сегодня, 13:58
Трусова и Игнатов сыграли в падел: «Приятно видеть, как Московский спорт помогает делать активности доступными для каждого»
12сегодня, 13:43
Камила Валиева: «Я счастлива вновь вернуться в Пекин🥰»
60сегодня, 12:27Фото
Дзепка и Дарья Лебедева чисто исполнили четверные на первенстве Москвы, еще 5 девушек ошиблись на ультра-си
3сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
1вчера, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49