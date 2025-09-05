Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер, Сольдати и Тальябу, Стаперт и Коротков покажут произвольные танцы
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Варезе, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:35 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша)
2. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания)
3. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)
4. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция)
5. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия)
Вторая разминка
6. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)
7. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия)
8. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия)
9. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария)
10. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия)
Третья разминка
11. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания)
12. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
13. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)
14. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
15. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия)
Четвертая разминка
16. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)
17. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)
18. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)
19. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия)
20. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)
Положение после ритм-танца
1. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 62,08
2. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия) – 58,32
3. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США) – 57,77
4. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада) – 56,90
5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия) – 53,96
6. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия) – 53,63
7. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 53,18
8. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия) – 52,66
9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 51,86
10. Лара Сундберг – Эктор Гонсалес Эльвира (Испания) – 48,91
11. Клаудия Амару-Летесту – Марко Амару-Летесту (Португалия) – 45,79
12. Леони Вудтли – Тимон Давид Зунер (Швейцария) – 45,50
13. Мартина Лавацца – Рафаэль Раймонд Менье (Италия) – 45,10
14. Луция Стефановова – Якопо Боэрис (Словакия) – 44,71
15. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 43,30
16. Алетта Ланьи – Хуба Галлаи (Венгрия) – 42,67
17. Шарлотта Чанг – Аксель Маккензи (Швеция) – 40,21
18. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина) – 39,46
19. Аннабель Манн – Джек Хэммонд (Великобритания) – 38,05
20. Елизавета Лисова – Якуб Яницкий (Польша) – 32,71