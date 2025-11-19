Плющенко сообщил, что он и его ученики не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск из-за БПЛА

Плющенко сообщил, что с учениками не смог вовремя вылететь в Омск из-за БПЛА.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил, что он и его ученики не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск из-за атаки беспилотников.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Плющенко в соцсетях. Вылет должен был состояться около 00:30 мск, но был отложен.

«У нас вылет в Омск задерживается. Взял для спортсменов, тренеров и для себя капсулы в Шереметьево. Хоть чуть-чуть поспим, четыре часика. По крайней мере, кровать и зарядка есть», – рассказал Плющенко.

Позже ученица Плющенко Елена Костылева сообщила в своем телеграм-канале, что их самолет не смог сесть в Омске из-за тумана и в итоге приземлился в Тюмени.

Этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.