Татьяна Тарасова лайкнула пост Плющенко, в котором он раскритиковал Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова лайкнула в соцсети пост Евгения Плющенко, в котором он выступил с критикой в адрес Алексея Ягудина.

«Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь», – написал Плющенко, обращаясь к Ягудину.

Ранее Плющенко, говоря о возможном соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире, заявил, что тот не умеет кататься.

Ягудин отреагировал на это публикацией картинки Sports.ru со статистикой их очных встреч: «Статистика может доказать что угодно, даже правду».

Тарасова же после слов Плющенко назвала его идиотом.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения