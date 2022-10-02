Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

Евгений Плющенко высказался о возможном соперничестве с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам, который пройдет 18-19 марта в Москве.

– Федерация фигурного катания (ФФКР) планирует турнир шоу‑программ в марте следующего года. У вас есть желание принять участие?

– Здесь все упирается в бюджет.

– Вопрос – хватит ли у ФФКР на вас денег?

– Да, я открыто говорю. А мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому‑то было хорошо? Я не против, могу откататься.

– Чтобы вас увидели ваши фанаты.

– Они меня видят на моих шоу. У меня прошел тур по стране «Союз чемпионов». Я планирую ездить с ним в дальнейшем. У меня прошли шоу «Лебединое озеро», «Щелкунчик», третья сказка «Золушка», сейчас мы делаем «Снегурочку».

– Но можно же возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным.

– Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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