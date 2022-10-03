Татьяна Тарасова: «Ягудин не умеет кататься? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место. Идиот!»

прокомментировала слова об .

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года: «Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», – сказала Тарасова.

Тарасова была тренером Ягудина c 1998 по 2003 год. Под ее руководством он выиграл Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, где Плющенко стал вторым.

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании