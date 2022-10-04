Тарасова о словах Плющенко про Ягудина: «Вопрос, кто сильнее, был решен на соревнованиях. Все и так ясно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала пост в адрес .

Ранее Ягудин выложил картинку со статистикой очных встреч с Плющенко. В ответ Евгений написал: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь».

«Вопрос, кто сильнее, был решен на соревнованиях. Все и так ясно. Женя первый начал. Не надо поднимать прошлое», – сказала Тарасова.

Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»

Плющенко – Ягудину: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь»