Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин мужское катание Фигурное катание

Алексей Ягудин отреагировал на критику в свой адрес со стороны Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года: «Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

Экс-фигурист опубликовал картинку Sports.ru с историей его личных встреч с Плющенко на турнирах (кто чаще занимал более высокое место). 

«Статистика может доказать что угодно, даже правду», – написал Ягудин.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании

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