Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»

отреагировал на критику в свой адрес со стороны .

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года: «Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

Экс-фигурист опубликовал картинку Sports.ru с историей его личных встреч с Плющенко на турнирах (кто чаще занимал более высокое место).

«Статистика может доказать что угодно, даже правду», – написал Ягудин.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании