Губерниев о конфликте Плющенко и Ягудина: «Милые бранятся – только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о недавнем обмене колкостями между олимпийскими чемпионами по фигурному катанию и .

«Милые бранятся – только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться. Оба – молодцы, оба – великие.

Я не буду отвечать в духе Татьяны Тарасовой, скажу, что это всегда прекрасно. Разговоры о виде спорта хороши в любом случае.

Одинаково уважаю и Плющенко, и Ягудина. Пусть продолжают пикировки, пусть участвуют в шоу, пусть комментируют и проявляют себя в любом жанре. Это здорово!» – сказал Губерниев.

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

Татьяна Тарасова: «Ягудин не умеет кататься? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место. Идиот!»

Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»