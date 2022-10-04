Губерниев о конфликте Плющенко и Ягудина: «Милые бранятся – только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Алексей Ягудин Дмитрий Губерниев мужское катание Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о недавнем обмене колкостями между олимпийскими чемпионами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Милые бранятся – только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться. Оба – молодцы, оба – великие.

Я не буду отвечать в духе Татьяны Тарасовой, скажу, что это всегда прекрасно. Разговоры о виде спорта хороши в любом случае.

Одинаково уважаю и Плющенко, и Ягудина. Пусть продолжают пикировки, пусть участвуют в шоу, пусть комментируют и проявляют себя в любом жанре. Это здорово!» – сказал Губерниев.

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