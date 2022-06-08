День на конгрессе ISU: уравняли оценивание секвенции и каскада, ввели квалификационный раунд на ЧМ

В Таиланде прошел второй день заседания конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). Какие решения приняли сегодня?

1. ISU уравнял оценивание каскадов и секвенций. Теперь стоимость элементов в секвенции не будут умножать на коэффициент 0,8. Как и в каскадах, это будет сумма базовой стоимости прыжков.

2. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что после изменения правил секвенция станет популярнее, так как сделать ее легче, чем каскад.

3. На чемпионатах мира будет квалификационный раунд, в котором фигуристы будут катать только произвольные программы.

4. На соревнованиях по фигурному катанию протестируют разделение судейской бригады на техническую и компонентную. К вопросу утверждения этой системы планируют вернуться на следующем конгрессе.

5. Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал, как пандемия повлияла на фигурное катание: заменили 25% судей, начали развивать онлайн-соревнования.

6. Федерация работает над внедрением искусственного интеллекта в процесс судейства.

7. «Матч ТВ» попытался уличить ISU в неправильном подсчете голосов при поднятии возрастного ценза, но ошибся сам.

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой