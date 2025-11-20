Видео
Трусова прыгнула каскад с тройными лутцем и сальховом

Трусова прыгнула каскад с тройными лутцем и сальховом на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова восстановила каскад из двух тройных прыжков.

Трусова опубликовала в телеграм-канале видео с тренировки, где исполнила лутц и сальхов через ойлер.

В августе у фигуристки родился сын Михаил. Впоследствии она делала на льду тройные флип, лутц, тулуп, сальхов и риттбергер, а также каскад лутц – тулуп.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
