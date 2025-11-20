Фигуристка Арина Парсегова отобралась на первенстве России в двух видах.

Фигуристка Арина Парсегова отобралась на первенство России среди юниоров в одиночном и парном катании.

Спортсменка заняла четвертое и пятое места в одиночном катании на этапах Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске и Казани.

В паре с Матвеем Богдановым Парсегова стала четвертой на этапе в Москве и завоевала серебро в Омске.