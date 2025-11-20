  • Спортс
25

Самоделкина рассказала, что одолжила платье для показательного у Ташлеровой: «Оно мне подошло: и по фигуре, и по стилистике номера. Натали меня просто спасла»

Фигуристка Самоделкина рассказала, как одолжила платье для показательного номера.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что одолжила платье для показательного номера на Гран-при Японии у чешки Натали Ташлеровой.

Самоделкина завоевала серебро на соревнованиях в Осаке. На Гран-при Финляндии спортсменка не выступит, так как не успела получить визу.

«Я ехала в Японию и вообще не думала о показательном номере, все мысли были только о прокатах. Но меня позвали на гала, и мне надо было быстро сообразить, с чем выходить на лед.

Старые программы катать не хотелось – я изменилась, да и не хочется на показательных катать грустное и меланхоличное. Поэтому решила, что быстро сделаю номер под Бритни Спирс, ее песни мне очень нравятся. Оказалось, правда, что постановщик из меня не очень – не Ше-Линн, скажем прямо. Ну, терять мне было нечего, решила, что буду импровизировать.

Но оставалась проблема с платьем. Я попробовала выйти на лед с своих джинсах клеш, сделала два шага – и поняла, что это не вариант. Время уже поджимало, и тут я встретила Натали Ташлерову. Мы с ней познакомились на чемпионате мира в Бостоне и с тех пор немного общаемся.

Я спросила, нет ли у нее запасного платья – и оказалось, что у нее с собой было вот это черное платье. Я его хватаю, бегу мерить – и чудо, оно мне подошло: и по фигуре, и по стилистике номера. Натали меня просто спасла.

Потом мне девочки [Ю Ен и Юна Аоки] на репетиции говорят: возьми какого-нибудь мальчика в номер, будет прикольно. Я поворачиваюсь – стоит Чжун Хван Чха. Я к нему: мол, не постоишь 20 секунд у борта, я с тобой немного пококетничаю и все. Он согласился: никаких проблем, говорит.

Так у меня номер и сложился – коллективными усилиями», – сказала Самоделкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
