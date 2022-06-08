«Матч ТВ» ошибся, заявив, что ISU неправильно подсчитал голоса при поднятии возрастного ценза. Конгресс голосовал дважды

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) дважды голосовал по вопросу поднятия возрастного ценза.

Ранее сайт «Матч ТВ» сообщил, что допустил ошибку в подсчете голосов: против проголосовали не 16 делегатов, а 11.

Как следует из трансляции, Конгресс дважды голосовал по этому вопросу. Сначала прошло голосование карточками (не электронно), повестка была такой: повысить минимальный возраст спортсменов до 16 лет до Олимпиады-2026, а до 17 лет – после олимпийского сезона.

Затем электронно проголосовали о повышении до 16 лет в сезоне 2023/24 и до 17 лет в сезоне 2024/25.

Результаты первого голосования отразили в текстовом документе, о котором говорит «Матч ТВ» (протокола нет в открытом доступе), результаты второго – на табло во время заседания конгресса.

В итоге конгресс ISU утвердил вторую схему поэтапного поднятия ценза до 17 лет.

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