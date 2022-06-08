«Матч ТВ» ошибся, заявив, что ISU неправильно подсчитал голоса при поднятии возрастного ценза. Конгресс голосовал дважды

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) дважды голосовал по вопросу поднятия возрастного ценза.

Ранее сайт «Матч ТВ» сообщил, что ISU допустил ошибку в подсчете голосов: против проголосовали не 16 делегатов, а 11.

Как следует из трансляции, Конгресс дважды голосовал по этому вопросу. Сначала прошло голосование карточками (не электронно), повестка была такой: повысить минимальный возраст спортсменов до 16 лет до Олимпиады-2026, а до 17 лет – после олимпийского сезона.

Затем электронно проголосовали о повышении до 16 лет в сезоне 2023/24 и до 17 лет в сезоне 2024/25.

Результаты первого голосования отразили в текстовом документе, о котором говорит «Матч ТВ» (протокола нет в открытом доступе), результаты второго – на табло во время заседания конгресса.

В итоге конгресс ISU утвердил вторую схему поэтапного поднятия ценза до 17 лет.

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