ISU ошибочно подсчитал голоса против возрастного ценза в фигурном катании. Против выступили 11 делегатов, а не 16 («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ошибку при подсчете итогов голосования по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании, сообщает «Матч ТВ».

Сообщалось, что за повышение возрастного ценза проголосовало 100 членов конгресса, против – 16, два человека воздержались. Однако позже ISU издал документ, в котором значатся иные цифры.

Согласно этому документу, против ценза выступили лишь 11 делегатов.

По информации «Матч ТВ», как минимум один делегат либо ошибочно проголосовал за поднятие возраста до 17 лет (он собирался голосовать за то, чтобы возраст подняли только до 16 лет, но такое предложение в ходе конгресса было отклонено), либо его голос был посчитан неправильно.

Итоги голосования остаются прежними – подавляющее большинство делегатов проголосовали за повышение минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!